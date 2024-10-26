شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البوستر التشويقي لفيلم "شبر ميا" بسوق مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "شبر ميا" عن البوستر التشويقي للفيلم الروائي الطويل، والبدء عن مراحل إنتاج العمل من خلال مشاركتها بسوق مهرجان الجونة فى دورته السابعة التي تقام فعالياته في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان

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