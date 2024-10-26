شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو تايلور سويفت ينتقدون شاكيرا ويتهمونها بتقليد تفاصيل جولة Swift's Eras Tour والان مع تفاصيل الخبر

أكد عدد من محبي تايلور سويفت، أن شاكيرا حاولت تقليد الكثير من العناصر الإبداعية من جولة Swift's Eras Tour، وجاءت ردود الفعل من قبل محبي تايلور وسط أخبار تفيد بأن جولة شاكيرا العالمية القادمة قد تمكنت بالفعل من تحطيم أرقام Swift's Eras Tour، لتصبح شاكيرا، البالغة من العمر 47 عامًا، أول فنانة تبيع خمسة عروض استاد متتالية في Estadio GNP Seguros في مكسيكو سيتي، بحسب ماركا.

وسبق للنجمة تايلور سويفت، 34 عامًا، أن حملت الرقم القياسي بأربعة عروض متتالية بيعت تذاكرها بالكامل في الملعب، الذي كان يعرف سابقا باسم فورو سول، في جولتها الأخيرة.



شاكيرا وتايلور

وكانت قد تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت، في آخر حفلاتها ضمن جولتها Eras والتي أقيمت أمس في حفل بـ ميامي ولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور الآلاف من جمهورها من مختلف أنحاء العالم، حيث ظهرت بشكل لافت وأداء وصف بالتاريخي والذي سيخلد لسنوات طويلة حيث شاركتها فلورنس ويلش، تحت الأمطار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المطربة العالمية ظهرت من أسفل المسرح لإضفاء الحيوية على حشد وصل تعداده إلى 61000 شخص في ملعب هارد روك، لتبدأ الحفل بأغنيتها الناجحة "Miss Americana & The Heartbreak Prince" و"Cruel Summer".

وكانت قد كشفت تقارير سابقة عن أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التقى مع نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت في إحدى حفلاتها في لندن لمناقشة هجوم ساوثبورت، بعد أن تم دعوة ستارمر لحفل ويمبلي في 20 أغسطس، ووفقا لصحيفة الإندبندنت، يأتي هذا وسط تساؤلات حول تدخل الحكومة في المحادثات بشأن الأمن للحفلات الموسيقية بعد أن حصلت سويفت على مرافقة شرطة ممولة من دافعي الضرائب.