شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض عن تريند زواجها بعد الـ70 لليوم السابع: صديق كلمنى قالى مش أنا أحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة عايدة رياض التريندات مؤخرًا بسبب تداول تصريحات لها أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التي أدلت لها برأيها حول عدد من الفنانين، بالإضافة إلى تصريح بشأن إمكانية زواجها رغم تخطي السبعين من العمر.



الفنانة عايدة رياض

الفنانة عايدة رياض وخلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" علقت حول الأمر بقولها: "بالتأكيد أنا مش مجنونة علشان أقول أني مستعدة للزواج في السن ده، ولكن اللى حصل إني قلت فعلاً إن كل واحد حر، وده ردًا على سؤال حول إمكانية زواجي في سن كبير فقلت لا طبعًا، ولكن بعدها أما اتقالى في فلانة عملت كده، فقلت كل واحد حر يعمل اللى هو عايزه، وبعدها أما اتقالى طب ممكن تعملي كده، فبنهزر وقلت كل شيء نصيب".

استكملت عايدة رياض : "صحيت بقى على ناس كتير بتكلمني من أصدقائى، أكتر واحد ضحكني صديق ليا قالى ها تتجوزي يا عايدة طب أنا أولي، وهو ما تسبب في ضحكي بصورة كبيرة".

هذا وشاركت الفنانة عايدة رياض مؤخراً فى مسلسل برغم القانون الذى حقق نجاحاً كبيراً على شاشة قناة dmc، ولعبت فيه دور والدة الفنان محمد محمود عبد العزيز، وهو المسلسل الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال مدة عرضه.