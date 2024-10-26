شكرا لقرائتكم خبر عن يصغرها بـ9 سنوات.. تفاصيل علاقة حب جديدة في حياة أنجلينا جولي والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تقضي بعض الوقت مع صديقها مغني الراب البريطاني والناشط السياسي أكالا، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، فإن النجمة الجميلة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 49 عامًا، ظلت مع الفنان البالغ من العمر 40 عامًا، في فندق كورنثيا بلندن، لمدة ليلتين على التوالي، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

ووصل أكالا بعد أيقونة هوليوود مباشرة إلى الفندق فى العاصمة البريطانية، ولم يغادرا إلا بعد يومين، كما زُعم أيضًا أنهما تناولا عشاءً رومانسيا في SoHo House، قبل أن يتسلل الفنان من الخلف بواسطة حراسة أنجلينا جولي.

وعلى الرغم من أن المصادر أخبرت مجلة People أن الثنائي لا يتواعدان، لكنهما يقضيان الكثير من الوقت معًا، ولقد ظهر "أكالا" في حفلات Atelier Jolie الخاصة بها كما تابعها في جميع أنحاء العالم أثناء ترويجها لفيلم ماريا، حيث كان حاضرًا في العروض الخاصة للفيلم في نيويورك والبندقية بإيطاليا.



انجلينا و أكالا

وعلى جانب آخر، تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي - فى وقت سابق - عن شخصيتها الجديدة "ماريا كالاس" التي تجسدها في فيلمها "ماريا"، للمخرج بابلو لارين، حيث وصفت الدور بانه "يأتي مرة واحدة في العمر"، مضيفة "أن تلك الأدوار بالتأكيد تكون الأكثر تحدياً" في إشارة واضحة الى الأشهر السبعة التي قضتها في تعلم بعض من الأغانى الدرامية المرتبطة بـ كالاس.

وأضافت النجمة الحائزة على الأوسكار، في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة deadline، أن كالاس هي أعظم مغنية سوبرانو في كل العصور، لذلك فأن تجسد دورها يأتي مرة واحدة في العمر، حيث انها تركت أرشيف ضخم وكبير خلال عمرها الذي بلغ 53 حيث توفت بنوبه قلبية في في منزلها في باريس في 16 سبتمبر 1977.

جولى في دورها الجديد

وتابعت جولي إنها كانت ترغب في العمل مع لارين لفترة طويلة جدًا، "وهذا النوع من العمل لا يعرض علي كثيرًا، وإذا طُلب مني ذلك، فلن يكون ذلك غالبًا مع هذا النوع من الكتابة وهذا المخرج، لذا فإن هذه الأشياء تأتي مرة واحدة في العمر"، لتختتم تصريحاتها "إن الدور غيرني كشخص، لقد ساعدني على شفاء جزء مني".

فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين، وسيناريو ستيفن نايت، يتناول الأيام الأخيرة للسوبرانو ماريا كالاس حيث تستحضر ذكريات الانتصارات على أكثر مسارح الأوبرا شهرة في العالم وإدراك أن تلك النجاحات الفنية لن تتحقق مرة أخرى، إلى جانب مأساة حبها لـ أرسطو أوناسيس.