شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة التركية نسليهان أتاغول في رحلة نيلية بأول زيارة لها لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك من خلال حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "رحلة على النيل"، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر.

وجاءت النجمة التركية نسليهان أتاغول إلى القاهرة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "Forever Is Now" والذي يقام بهضبة الأهرامات حتى يوم 16 نوفمبر بمشاركة 12 فنانًا تشكيليًا من جميع أنحاء العالم، وتعد المرة الأولى التي تزور فيها نسليهان مصر.

وكانت نسليهان أتاغول كشفت خبر حملها من زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول منذ أسابيع من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".

كما اعتذرت مؤخرًا عن المسلسل التركي المنتظر "الحب في أيام الاحتلال"، بسبب حملها من زوجها قادر دوغلو، بعد زواج دام 8 سنوات، وقيام صناع العمل بالبحث عن بديل لها.





نسليهان أتاغول



الممثلة التركية نسليهان أتاغول في مصر