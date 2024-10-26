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نجوم الفن يناقشون أفكار مسابقة سينما تِك (جيميناي أفريقيا) في "الجونة السينمائي" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت قبل قليل جلسة النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار في سينما تك جيميناي أفريقيا، على مسرح سيني جونة في منطقة البلازا، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ويشارك في الجلسة مجموعة كبيرة من الصناع ونجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، بشرى، محمد فراج، بسنت شوقي، يسري نصر الله، نيللي كريم، أمينة خليل، وعدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة چيميناي أفريقيا.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وتشهد عرض حوالي 83 فيلما من مختلف أنحاء العالم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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