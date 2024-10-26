أول جلسة تصوير لـ جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد إعلانها الطلاق للمرة الثانية.

ونشرت جوري، الصور، عبر حسابها على إنستجرم، وعلقت: "مرحبا المفضل لدي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ولا رضوى الشربيني ولا غادة عادل" ، "الجميلة" القمر" ، "أحلى جوري".

وكانت جوري بكر، أعلنت عن طلاقها رسميا من زوجها للمرة الثانية خلال استضافتها في بودكاست "قهوة بلبن"، وقالت: "كان عندي شوية مشاكل مع جوزي ومكناش عارفين نحلها، واتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا يوم 15 أغسطس، وأنا دلوقتي بفترة العدة والمفروض كام يوم وتخلص، وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الإحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيموت فيه".

وأضافت جوري بكر: "احنا نصيبنا لحد كدة واتقطع والحمد لله على كل حال، وربنا مش بيديكي كل حاجة انتي عايزاها ولازم دايما نبص للنعم اللي ورا كل حاجة كويسة، وده نصيب، والجدل أصلا كان موجود ولكني دخلت في جدل تاني خالص إن الناس على السوشيال ميديا مرحمتنيش بسبب اللي حصل، وكانت بتضايقني جدا.. ودلوقتي لا هو جوزي ولا أنا مراته".

يذكر أن، جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها لأول مرة في مايو 2024.