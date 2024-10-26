دنيا عبد العزيز ترزق بطفلتها الأولى.. وتطلق عليها هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - رزقت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز بإبنتها الأولى، وأطلقت عليها إسم جودي وهو إسم والدتها الراحلة.

وشاركت دنيا عبد العزيز الجمهور صورة لحذاء طفلة صغيرة، وعلقت عليها: "٢٤/١٠/٢٠٢٤ الحمد لله على نعمة جودي ،، محتجالك يا أمي ،، سميتها جودي عشان احبها اكتر ،، ربنا يحفظها يارب".

وكانت قد إستذكرت دنيا عبد العزيز والدتها الراحلة من خلال صور جمعتهما عبر حسابها الخاص، وعلقت بكلمات من الإشتياق، وقالت: "وما السعادة إلا لحظاتي معك يا أمي، اثنين وخمسون شهر".

وكانت نشرت دنيا عبد العزيز صورة مميزة لها تجمعها بزوجها عبر حسابها الخاص، حيث ظهر الإثنان بأجواء رومانسية مليئة بالحب على الشاطئ، وعايدت دنيا زوجها من خلال الصورة بمناسبة يوم ميلاده، و علقت بالقول: "يوم ميلاد سعيد يا شريكي الروحي".

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