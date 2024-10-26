ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان من أمام أهرامات الجيزة، ونشرت عدة صور عبر حسابها الخاص.

وعلقت سارة أبي كنعان على المنشور مستذكرة لبنان، وقالت: "مصر يا أم الدنيا، احضني بلدك لبنان".

يذكر أن سارة أبي كنعان كانت قد شاركت الجمهور صورة عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها أنها تواصل تصوير عملها بين مصر والإمارات.

وعلقت سارة كاشفة عن شعورها، وقالت: "أعمل بين مصر ودبي وقلبي في وطني في هذا الوقت العصيب.

شغلنا شوي صعب، بيتطلّب انك تنفصل عن الحياة الواقعية وتجسّد حالات يمكن بوقتها انت مش حاسسها ابداً … ظروف بلدي بوقت انا بعيدة عنو موجعني وما عم بعرف لا اشتغل ولا عبّر اكتر … بنزل ستوري، منجمع مساعدات، منضل على الاخبار بين مشهد ومشهد، مندق كل نص ساعة لأهلنا ولأصحابنا ، منفرط من البكي فجأة… وبعدين؟ علينا الصوت، خبرنا رفقاتنا، العالم كلو معصب ومتفاجأ ومتضامن وبعدين؟؟؟ وين وقف اطلاق النار؟ كيف رح نتعافى؟ حبيت نزل هالصورة لأنو اشارة عدم المرور كتير معبرة، بس هيك … ومشتاقة لبلدي، كمان بس هيك".

كانت هذه تفاصيل خبر سارة أبي كنعان تطل من أمام أهرامات الجيزة.. وهكذا إستذكرت لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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