شكرا لقرائتكم خبر عن بين الزواج والخطوبة.. من بشرى لـ مريم الخشت عرائس الفن فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة حضور أحدث عرائس الوسط الفنى على السجادة الحمراء، حيث حضرت الفنانة ثراء جبيل بصحبة زوجها، وهو أحدث ظهور لهما بعد زواجهما فى شهر ديسمبر الماضى، وشهد حضور بشرى وزوجها خالد حميدة بعد زواجهما منذ 3 شهور.

وحضرت الفنانة مريم الخشت وزوجها والتى تعد أحدث عروس فى الوسط الفنى، حيث احتفلت بزفافها منذ أسبوعين فقط، كما طلت الفنانة أروى جودة بصحبة خطيبها حيث تمت خطبتها منذ 5 شهور، كما حضر محمود شاهين مدير التصوير وزوجته بعد شهر ونصف من زواجهما.

وكان حفل الافتتاح شهد حضور كبير من للفنانين منهم، هاني رمزي وزوجته، اشرف زكي وزوجته روجينا، اسر ياسين وزوجته، مريم الخشت وزوجها، ثراء جبيل وزوجها، احمد مراد وزوجته، احمد داود وزوحته علا رشدي، حسين فهمي وزوجته، محمد فراج وبسنت شوقي، بشرى وزوجها.

كما حضر كل من، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والشريك المؤسس، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، والناقد أحمد شوقي، والفنان فتحي عبد الوهاب، وتامر هجرس وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، انجي علاء، محمود شاهين وزوجته، محمود حميدة، بشري وزوجها خالد حميدة، احمد رزق، نسرين طافش، بسمة، عمر السعيد، يوسف عثمان، الناقد طارق الشناوي.

كما حضر، مريم نعوم، يسرى نصر الله، اشرف عبد الباقي، امير المصري، خالد عبد الجليل، عمر عبد العزيز، محمد العدل، كما ظهرن كلا من هند صبري، امينة خليل، ركين سعد، ، نجلاء بدر باطلالات جذابة، وحضر ايضا الهام شاهين، يسرا، ايتاس الدغيدي، هاني رمزي وزوجته، كما حضر المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، شرنوبي، محمد داود وعلا رشدي، شيكو، حسين فهمي وزوجته، مكسيم خليل، نور النبوى.

وظهرت بعض الفنانات بإطلالات أنيقة منهن، منة شلبي، درة، كارولين عزمي، انجي المقدم، جميلة عوض، داليا شوقي، يسرا اللوزي، اسيل عمران، اسماء جلال، هنا يسري، هاجر السراج، ريا ابي راشد، سينتيا خليفة، تارا عماد، رانيا يوسف، دالياي البحيري.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.