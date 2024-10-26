شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمد خان.. بصمات مميزة مع سعاد حسنى وأحمد زكى وعادل إمام والفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم السبت، مع ذكرى ميلاد المخرج محمد خان، الذى يعتبر أحد أهم المخرجين بتاريخ السينما المصرية، اتسمت أفلامه بتسليط الضوء على الشارع المصرى بصورة تركت أثرًا عميقًا فى مشاهدى أعماله.

الأفلام الذى أخرجها المخرج الراحل محمد خان اقترب عددها من 30 فيلمًا، ورغم أن العدد ليس كبير إلا أن الأثر كان أكبر، بسبب موهبته وإبداعه ما جعل اسمه مدرسة مختلفة بين عالم المخرجين، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أهم أفلامه.

"موعد على العشاء"

فيلم آخر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، للمخرج الراحل محمد خان والنجوم أحمد زكى وسعاد حسني وحسين فهمي، وهو الفيلم الذي أخرجه خان عام 1981، وأظهر من خلاله موهبته الفريدة عبر كادرات تركز على نظرات عيون أحمد زكي والسندريلا وانفعالات حسين فهمي.

فيلم "ضربة شمس"

أول تلك الأعمال كان فيلم "ضربة شمس" الذى قام ببطولته نور الشريف، نورا، ليلى فوزى، وتميز باختلاف عما هو سائد وقتها من أعمال، ليكون بداية فى ثورة خان مع بداية الثمانينات.

"زوجة رجل مهم"

قدمه أحمد زكى وميرفت أمين، عام 1987، واستطاع خان بهذا الفيلم الخالد أن ينال استحسان الجميع ويدخل ضمن قائمة أهم 100 فيلم ايضاً.

"الحريف" 1984

فيلم مميز لـ محمد خان ويعد الفيلم الوحيد الذى أخرجه للزعيم عادل إمام، والذى غير جلده فيه تماماً بدور بعيد عن الكوميديا الذى كان يتميز بها عادل إمام فى كل أعماله، قبل تغيير جلده بصورة مغايرة مع خان فى فيلم رغم عدم تحقيقه أكبر الإيرادات بالنسبة لأفلام الزعيم إلا أنه دخل قائمة أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، ولكن لم يشفع ذلك للمخرج محمد خان لدي الزعيم فقد سبب مشاكل بين الثنائى وعدم رضا من إمام عن التجربة.

"خرج ولم يعد"

من أهم أفلام محمد خان فى الثمانينيات، ودخل قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وفاز بجوائز عديدة كما نال عنه يحيى الفخرانى العديد من التكريمات.