"المروحة الورقية" وسيلة نجوم الفن لمقاومة الحر في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم "الجونة السينمائي" ضمن فعالياته اليوم الجمعة 25 أكتوبر، جلسة حوارية للفنان محمود حميدة، الذي منحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح دورته السابعة.

والتقطت عدسة الخليج 365 صورا لنجوم ونجمات الفن الذين حرصوا على حضور الجلسة، وظهر معظمهم حاملا لـ "مروحة ورقية" في محاولة منهم لمقاومة الحر، وبينهم: أحمد داود، رانيا يوسف، نجلاء بدر، زينة أشرف عبدالباقي.

جدير بالذكر أن المهرجان ينظم السبت 26 أكتوبر جلسة حوارية للنجمة الكبيرة إسعاد يونس، تديرها النجمة الكبيرة يسرا، كما تُقام جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد ويديرها الناقد أحمد شوقي.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس 24 أكتوبر وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، وتستمر حتى 2 نوفمبر المُقبل.