مينفعش يتلبس في مهرجان.. هكذا علق ناقد موضة على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة الشهير محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة بسمة خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة.

وقد ظهرت "بسمة" بفستان باللون الفضي بصيحة "الشراشيب"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

قال ناقد الموضة: "الفستان اختياره غير موفق تماما لافتتاح مهرجان الجونة، ولكن التنسيق العام للإطلالة كان موفق كالمجوهرات وقصة الشعر".

وتابع: "الفستان قماش ولون موفقين، ولكن لا يمكن ارتدائه في فعاليات مهرجان".

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.



ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.