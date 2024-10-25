مريم الخشت بأول ظهور رسمي مع زوجها من مهرجان الجونة.. وهكذا علقت!

ظهور مريم الخشت مع زوجها بمهرجان الجونة

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زواج مريم الخشت

أحدث أعمال مريم الخشت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - حرصت الفنانةعلى المشاركة فيفي دورته الـ7، مع زوجها، ويُعد هذا الظهور الرسمي الأول لهما بعد زفافهما.شاركت الفنانةجمهورها ومحبيها، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدداً من الصور برفقة زوجها، وذلك من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ7، وعلقت على الصور قائلة: "السجادة الأولى لدينا من مهرجان الجونة السينمائي".وقد أطلت مريم الخشت بفستان أبيض ضيق من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة "الريترو"، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال وملامحها، كما ظهر زوجها ببذلة سوداء أنيقة، وبدا الثنائي في غاية الرومانسية من خلال الصور.كانت الفنانةقد تزوجت يوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد أباظة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين وبعض الحضور من الوسط الفني.وقد شاركها فرحتها بحفل زفافها عدد من أصدقائها بالوسط الفني أبرزهم: جميلة عوض، أسماء جلال، يسرا اللوزي، تامر هشام، والمخرج ماندو العدل وآخرون.يمكنكم متابعة: تكريم عادل إمام وبكاء يسرا ورقص أحمد داود.. لحظات ومواقف لا تُنسى من مهرجان الجونةانتهتمؤخراً من تصوير دورها في فيلم "بنات الباشا"، والعمل يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم وهم: زينة، وصابرين، وناهد السباعي، وتارا عبود، مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.وتدور أحداث الفيلم داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله تنكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».