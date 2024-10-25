حازم زيدان ولمى بدور يردان على التعليقات السلبية التي انتشرت بعد حفل زفافهما

حازم زيدان ولمى بدور يردان على التعليقات السلبية

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أيمن زيدان يتصدر الترند

حازم زيدان يصف زوجته لمى بدور بأنها كتلة من الحنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - احتفل الفنانوالفنانةمنذ أيام، بزفافهما في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضور والد العريس الفنان القديروحضور عدد من النجوم، وجاء زواجهما تتويجاً لقصة حب جمعتهما منذ ست سنوات عندما التقيا بفيلم "أمينة" الذي أخرجه والد العريس الفنان القديروبعد زفاف الثنائي، تعرضا للكثير من التعليقات الإيجابية والسلبية، وقد عمدا إلى الرد على هذه التعليقات من خلال لقائهما مع موقع "ET بالعربي".تحدث الفنانعن التعليقات السلبية التي طالته هو وزوجتهبعد زفافهما، حيث قال: "أنا بستغرب مكانين يتعرض فيهم الإنسان للانتقاد، بالفرح وبالأحزان! الإنسان بيمر بمراحل بحياته العزاء أو الموت، والفرح أو الزواج؛ فهذه الأشياء المفروض إما نواسي أو نكون شركاء للفرح".وأكمل زيدان: "الحمد لله أن المحبين كثيرون، هذا اللي بيهمني، وهو الشيء اللي بيفرح القلب".أما زوجته الفنانةفعلقت على هذه التعليقات قائلة: "إضايقت شوية وبخاصة على التعليقات السلبية باتجاهي أنا شخصياً كانت كتير، ولكن أنا مش هقف عندها بالتأكيد، بس بستغرب من قدرة الإنسان من الشعور بالضغينة على أحد لا يعرفه".مضيفة: "ممكن الشخص يكون عنده رأي جارح، بس مش من الضرورة إنك تنشره أو تقوله، علشان تضايق اللي قدامك، وأنا لن أسمح لهم أن يضايقونا"، وأوضحت أن أكثر شيء تم التعليق عليه بشكل سلبي هو لون شعرها قائلة: "كتير عجبني لون شعري ودا تحديداً من أجل الشخصية بالمسلسل، ولأني ما زلت أصور؛ فأنا ما في أغير لون شعري من أجل الشخصية".واطلعوا على: زواج حازم زيدان ولمى بدور.. بدأت قصة حبهما منذ ست سنوات في فيلم أمينةكان عدد من النجوم والأقارب والأصدقاء قد حضروا حفل زفاف النجمين حازم زيدان ولمى بدور الذي أُقيم مؤخرًا في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق.بالإضافة إلى تصدر العروسين وحفل زفافهما الترند، تصدر الفنانالترند حيث أشعل مواقع التواصل الاجتماعي برقصه مع العروسين وأصدقائه الفنانين وجميع المعازيم تعبيراً عن سعادته بزفاف ابنه، وكان الجميع سعيداً برؤيته فرحاً، وهو الذي منذ زمن طويل لم يشعر بطعم الفرح بسبب الأحزان التي حلت به مع وفاة ابنه نوار بمرض السرطان بعمر صغير، ثم وفاة شقيقه شادي زيدان بصورة مفاجئة.زواجتم بعد قصة حب جميلة جمعتهما منذ ست سنوات. وكانت بداية شرارتها قد انطلقت لحظة لقائهما في فيلم "أمينة" الذي جمعهما وجاء من إخراج والد العريس الفنان أيمن زيدان في العام 2018.يتحدث الفنانعن حبه لزوجتهفي حديث سابق له حيث ذكر أنه أُعجب بها وحاول التقرب منها. وحصل الإعجاب المتبادل بينهما في أثناء تصوير الفيلم. ويصفهابأنها حبيبة قلبه وكتلة من الحنيَّة وكتلة من الحساسية وكتلة من الصبر؛ لأنه يدرك كم تتحمله لأنه شخص غير سهل ومزاجي جداً، وهي شخص واعٍ ومثقف إلى أبعد الحدود، وتحب عملها ووفية.وكان حازم قد تزوج من قبل من الفنانة المصرية نهى عابدين في العام 2014 وتطلقا بعد ثلاث سنوات في العام 2017، ولهما ابن وحيد يُدعى أيمن.يمكنكم متابعة: نهى عابدين تنشر صورة لابنها.. هل يشبه جده أيمن زيدان؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».