 ألفت عمر: محمود حميدة داعم حقيقي وشعرت بإحباط بسبب آخر المعجزات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - عبرت الفنانة ألفت عمر عن سعادتها بحضور الندوة الحوارية الخاصة بالفنان محمود حميدة التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر، وأدارتها الفنانة مريم الخشت بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.

ألفت عمر: محمود حميدة فنان لا يختلف عليه أحد

وقالت الفنانة ألفت عمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تحدت كل الظروف من أجل حضور ندوة الفنان محمود حميدة، خاصة وأنه من الفنانين الذين لا يوجد خلاف عليهم سواء من جميع الأجيال كبيرة أو صغيرة، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس غريباً عليهم كفنانين خاصة وأنه كان هناك أكثر من نجم أمثال الفنان نور الشريف والفنان محمود عبد العزيز، فهؤلاء كان الإقبال عليهم كبيراً للغاية من مختلف الأجيال أيضاً.

ذكرى قديمة

وأثناء حديثها استرجعت النجمة ألفت عمر، ذكريات جمعتها في الماضي مع النجم محمود حميدة؛ إذ قالت رغم عدم مشاركتها معه في أي عمل فني حتى لو بمشهد بسيط إلا أنه قام بتقديم دعم كبير لها في بدايتها الفنية، وتحديداً عقب انتهاء تصوير فيلم "خالي من الكوليسترول"، حيث تم دعوتها برفقة أبطال العمل لحضور حفل عشاء احتفالاً بالانتهاء من تصويره، ووقتها كانت صغيرة وليس لديها أصدقاء، ولكن تفاجأت بدخول النجم محمود حميدة عليها يقوم بمصافحتها وطلب منها أن يعرف اسمها، لافتة إلى أنها خلال هذه اللحظة شعرت بارتباك شديد، بل وظلت في حالة من الدهشة أيضاً خاصة بعد أن طلب منها أن ترسل لوالدها تحية خاصة منه.

وأضافت، هنا قررت أن تستفسر منه عن السبب وراء إرسال تحية خاصة لوالدها، ليجيبها على الفور "حميدة" قائلاً لها "علشان عرف يربي".

وتابعت: من وقتها أصبح محمود حميدة صديقاً مقرباً لها وأيضاً في مقام والدها، بل وتأخذ رأيه في كل الأمور التي تتعلق بأعمالها الفنية التي تشارك بها، مكملة: "لقيت ضهر وسند من غير أي حاجة".



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صدمة وإحباط

كما عبرت الفنانة ألفت عمر عن استيائها، بسبب عدم عرض فيلم "آخر المعجزات" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، قائلة شعرت بصدمة شديدة، وفي الوقت نفسه شعرت بإحباط، لأكثر من سبب من بينها أن مخرج العمل عبد الوهاب شوقي صديق مقرب لها؛ لذلك كانت مهتمة برؤية الفيلم حتى ترى مجهوده وعمله.

وتساءلت ألفت: "بكل صراحة الموقف غريب وبه علامات استفهام، هل تم رؤية الفيلم من قبل الرقابة في وقت متأخر؟".

وتابعت: "الأمر محبط للفنان والقائمين على الفيلم الذين حلموا وتمنوا وانتظروا نجوم العرب والعالم ليشاهده، في الحقيقة شيء محبط".

أعمال درامية منتظرة لـ ألفت عمر

على جانب آخر، تحدثت ألفت عمر لـ"الخليج 365" عن أعمالها الدرامية الجديدة، وهي مسلسل "فوبيا"، حيث كشفت أن عرض هذا المسلسل سيكون خلال شهر أي في موسم "الأوف سيزون"، وتحديداً قبل موسم دراما رمضان.

وتشارك ألفت بطولة حكاية من حكايات المسلسل الذي يدور في أحداث مجموعة من الحكايات، وتؤدي ألفت دور الصديقة المقربة للفنانة نرمين الفقي.

أما عن مسلسل "السر" فكشفت عن الدور الذي سوف تلعبه؛ إذ تقدم شخصية زوجة خائنة، لافتة إلى أن هذه الشخصية جعلتها تشعر بصدمة لكونها مختلفة تماماً عما قدمته من قبل، فلم تتطرق لتقديم هذا النوع في أعمالها، إضافة لكونها شخصية عكس صفاتها.

وأشارت إلى أن صعوبة دورها أو شخصيتها هو عدم الاعتماد على عرض مشاهد خيانة بالمعنى الصريح، وهذا تطلب منها مجهوداً كبيراً، مما مثل لها صعوبة كبيرة، ولكن في النهاية استطاعت أن تتقمص الشخصية بصورة متقنة.



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