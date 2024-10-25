ريش وبراق.. أمينة خليل تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت أمينة مرتدية فستان طويل سك بقصة الطبقات من أسفل، وريش على الكتف، ممزوج بألوان لامعة وملفته الكاشمير والفضي والذهبي.

واعتمدت مكياجا رقيقا، بدرجات البينك ليبرز ملامحها الجذابة،واختارت أن تلم شعرها لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات بسيطة تمثلت في الحلق وأسواره وخاتم.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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