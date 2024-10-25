جذابة وأنيقة.. 40 صورة لإطلالات الرجال في افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

استطاع العديد من نجوم الفن خطف الأنظار، خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والتي انطلقت دورته السابعة مساء أمس الخميس.

وظهر المشاهير الرجال بإطلالات جذابة وأنيقة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق الأعلى.

محمود حميدة

ارتدى الفنان محمود حميدة بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.

كريم قاسم

كما ظهر الفنان كريم قاسم مرتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها بنطلون بنفس اللون وقميص أبيض .

محمد فراج

وأطل الفنان محمد فراج ببدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الكحلي.

أحمد مجدي

وتألق الفنان أحمد مجدي ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

يوسف الشريف

وأطل الفنان يوسف الشريف ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق وحذاء باللون الأسود.