مركز بيروت للفن يطلق مبادرة " فنانون في الملاجئ "

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن مركز بيروت للفن بياناً ورد فيه:"في استجابةٍ للأزمة الإنسانية الحالية في لبنان، والتي أًجبَرَت أكثر من ١٬٢ مليون شخص على مغادرة منازلهم – بمن فيهم ٩٥ ألف طفل – يُطلق "مركز بيروت للفن " مبادرة " فنانون في الملاجئ " التي تهدف إلى إحاطة الأطفال النازحين بقوّة الفن العلاجية.



لِمَ الفن؟في هذه الأوقات العصيبة، يمكن للفن أن يساعدنا في رؤية العالم بشكل مختلف. فالفن له القدرة على التهدئة والمواساة ورفع المعنويات والتحفيز على الفعل والحركة.

ستجمع مبادرة "فنانون في الملاجئ " فريقاً من المُيسّرين الفنانين ذوي مهارات وخلفيات متنوعة، من أجل مدّ الأطفال الصّغار النازحين من منازلهم بمنفذٍ للتعبير الإبداعي. وبينما تتم تلبية احتياجات الأطفال الأساسية من قبل المتطوعين والمنظمات المدنيّة وغير الحكومية، سيركّز فريق الفنانين في مبادرة "فنانون في الملاجئ" على عملية الإبداع بدلاً من التقنيات أو المُنتَج النهائي، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الممارسات الفنيّة مثل الرسم والتلوين والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي والكتابة الإبداعية والموسيقى وغير ذلك. يرتكز مبدأنا الأساسي على أن جلسات الفن التشاركية الجماعية يمكن أن تعزز العافية والثقة والاسترخاء والراحة، بينما تعمل على تقليل أو تخفيف الأعراض المرتبطة بالصّدمة، مثل الخوف والقلق وغيرها من أعراض الصحة العقلية.

كيف يمكنكم المساعدة؟

ندعو علماء النفس والعاملين الاجتماعيين والفنانين ذوي الخبرة في العمل مع الأطفال إلينا للعمل على الأرض. يمكن لمهاراتكم أن تحدث تأثيراً تحويليّاً على هؤلاء الأطفال والشباب.

للمشاركة، يرجى ملء الإستمارة عبر هذاالرابط.

نقوم بجمع الألعاب واللوازم الفنية والأموال لدعم الأطفال في رحلة تعافيهم. يمكنم إيداع التبرعات في "مركز بيروت للفن" في أي يوم بين الساعة ١١ صباحاً و٥ مساءً.

أنشروا الكلمة، إذا كنتم تعرفون أطفالًا في ملاجئ غير رسمية يحتاجون إلى الدعم، يُرجى إعلامنا والتواصل معنا.

تُقامُ مباردة "فنانون في الملاجئ" بدعمٍ من مؤسسة "المورد الثقافي".