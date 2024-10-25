العنود اليوسف تستقبل زوجها وما حصل لم يكن متوقعا..هذا ما تعرضت له-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو للناشطة السعودية العنود اليوسف يظهر استقبالها زوجها بعد عودته من السفر، الا ان اللافت هو اصابة العنود بالدوخة، اذ ظهر ذلك بوضوح في الفيديو، كما انها عانقت زوجها بشدة.



على صعيد آخر كانت قد نشرت العنود اليوسف في الفترة السابقة مقطع فيديو أظهرت فيه المسروقات التي سرقتها خادمتها، وهي عبارة عن ذهب وأموال.

وقد لاقى هذا الفيديو ردود كثيرة وجدلا من قبل المتابعين، اذ علّق أحدهم: "كل يوم عن يوم يزيد خوفي من هالعاملات الله يكفينا شرهن و جعلنا ما نحتاجهن".

