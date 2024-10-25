فن ومشاهير

وفاة شقيقة راغب علامة الكبرى.. والفنان: "غادرت وأنا بعيد عنها"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان راغب علامة، عن وفاة شقيقته الكبرى بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة.

وكتب راغب علامة، عبر حسابه على "إكس": "لم تكن تأخذ قرارا في حياتها قبل أن تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس".

وتابع: "اليوم أخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة.. رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما الله إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

اقرأ أيضا:

"120 صورة" ترصد مراسم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

"ماشي بعكاز".. إصابة زوج داليا البحيري بتمزق في الرباط الصليبي

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا