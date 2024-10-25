فن ومشاهير

هدى المفتي تكشف عن أسوأ إطلالة لها خلال مهرجان الجونة.. 10 صور تكشف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة هدى المفتي خلال استضافتها في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن أسوأ إطلالة ارتدتها على الإطلاق.


ووصفت المفتي إطلالتها تلك بأنها كانت "غير مناسبة ولم تشعرها بالراحة"، مشيرة أنها كانت في أول مشاركة لها في مهرجان الجونة السينمائي.


وقالت هدى: "لم يكن فستانا بل كان جامبسوت، في أول سنة أشارك في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".

وعن إطلالتها، ظهرت هدى مرتدية جامبسوت باللونين الأسود والأخضر من خامة الستان.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت دورته السابعة مساء أمس الخميس، شهد حضورا كبيرا من النجوم والفنانين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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