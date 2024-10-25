هدى المفتي تكشف عن أسوأ إطلالة لها خلال مهرجان الجونة.. 10 صور تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة هدى المفتي خلال استضافتها في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن أسوأ إطلالة ارتدتها على الإطلاق.



ووصفت المفتي إطلالتها تلك بأنها كانت "غير مناسبة ولم تشعرها بالراحة"، مشيرة أنها كانت في أول مشاركة لها في مهرجان الجونة السينمائي.



وقالت هدى: "لم يكن فستانا بل كان جامبسوت، في أول سنة أشارك في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".

وعن إطلالتها، ظهرت هدى مرتدية جامبسوت باللونين الأسود والأخضر من خامة الستان.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت دورته السابعة مساء أمس الخميس، شهد حضورا كبيرا من النجوم والفنانين.