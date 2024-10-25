محمود حميدة عن إيناس الدغيدي: "أعادتني مدة من الزمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير محمود حميدة، عن المخرجة إيناس الدغيدي على هامش برنامج تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السابعة، التي انطلقت فعالياتها أمس الخميس 24 أكتوبر.

وقال حميدة في كلمته، موجها حديثه للدغيدي: "لازم أشكر السينمائية كبيرة القدر إيناس الدغيدي، أحسست أن كلمتها صادرة من القلب، وأعادتني مدة من الزمن، تعاوننا مع بعض طبعا، وكل همنا وقتها كان في الشغل، وساعات لا نركز كيف يرانا الآخرين الذين معنا في نفس العمل، اليوم مع كلمتها، وضحت لي كيف كنا متفاهمين، رغم أحيانا وقوع خلافات، لكن صاف يا لبن دائما".

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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