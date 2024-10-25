من هي ملكة الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة؟.. 15 صورة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد



خطفت بعض نجمات الفن الأنظار في اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي، سواء بتصميمات الفساتين الغريبة أو البسيطة أو الجريئة، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت" في حفل افتتاح المهرجان.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة أروى جودة تستحق هذا اللقب خلال اليوم الأول من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365" إن أروى تألقت بفستان مطرز يدويا ومزين بالريش علي طريقة هوت كوتيور.



وتابعت زيزي أن قصة الكورساج ساعدت على نحت الجسم وجعلها أكثر جراءة وأبرز قوامها.



وأشارت مصممة الازياء أن الفستان به شغل كثير ولكن التطريزات بسيطة ومريحة للعين.



وأكدت الشوربجي أن اختيار المجوهرات والشعر والمكياج موفقين للغاية.



ولفتت زينب أن فستان أروى من تصميم مصمم الأزياء مايكل سينكو وارتدته المطربة الفلبينية جولي آن سان خوسيه في حفل GMA Gala 2024.