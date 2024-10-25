بالصور.. تفاصيل الحفل الأسطوري لـ عمرو دياب بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء الخميس، الحفل الافتتاحي لمهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح "الارينا اكويت" في أضخم حفلات الموسم بحضور رفع شعار كامل العدد حضره الآلاف من الجمهور الكويتي والعربي من محبي الهضبة.

وجاء الافتتاح أسطوريًا؛ حيث حرصت شركة "باشا جروب" للمنتج حسين موسى المنظمة والمنتجة للحفل، على استخدام أضخم واحدث الإمكانيات بشكل يناسب الهضبة عمرو دياب صاحب الجماهيرية الجارفة، وتمت الاستعانة بأفضل العناصر في كل التخصصات لتقديم حفل يعتبر هو الأضخم في الموسم .

وازداد ألق الأمسية بحضور عمرو دياب، الذي أسر قلوب الجمهور وأطربهم بأدائه الساحر وسط تفاعل غير مسبوق.

عمرو دياب، صاحب المسيرة الفنية الطويلة، يثبت يوماً بعد الآخر أنه فنان يستطيع الوصول لجميع الأجيال بفضل اختياراته الموسيقية التي تواكب ذائقة الجمهور في كل زمان ومكان.

قدم الحفل الإعلامي عبدالله مال الله وزوجته الإعلامية أسرار السعيد بأسلوب بسيط وحس كوميدي، مما أضفى جواً مرحاً على الحفل . وعند الإعلان عن دخول عمرو دياب، وصلت وتيرة الحماس إلى ذروتها، حيث عبّر النجم المصري عن سعادته بالعودة للغناء في الكويت، ووجه شكره لشركة “باشا جروب” والمنتج حسين موسى على التنظيم المميز واهتمامهم بالتفاصيل التقنية التي ظهرت من خلال التجهيزات المتطورة والشاشات العملاقة التي واكبت أغانيه.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" ثم تلاها بأغنيات “لو اتساب”، “بحبه”، “يا أجمل عيون” و”إنت الحظ”. كما استعاد بعضاً من أرشيفه الفني الضخم بأغاني مثل “وياك” و”نقول إيه”. ولم ينسَ تقديم أغنيته الشهيرة من إعلان رمضان “في حياتنا ناس”، والتي تعبر عن الدعم في أوقات التحدي.

وواصل عمرو دياب إمتاع جمهوره بالتنقل بين أغانيه القديمة والجديدة، مقدمًا روائع مثل “قمرين”، “العالم الله”، “نور العين”، و”يتعلموا”، لينهي الحفل بمزيج من الفرح والذكريات التي لن تُنسى.

وفي تعليق على الحفل، قال الرئيس التنفيذي لشركة "باشا جروب" حسين موسى: "انطلقت اليوم أولى حفلات موسم الكويت مع نجم عالمي يتمتع بشعبية جارفة وحضور استثنائي.. نعد الجمهور بمفاجآت قادمة خلال الفترة المقبلة".