ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني وسام فارس الجمهور، مقطع فيديو وثق من خلاله أوقاتاً من كواليس تصوير مسلسل "العميل".

وقد ظهر أبطال العمل جميعهم وهم يمارسون رياضة كرة اليد، وعلامات الفرح واضحة عليهم، وعلق وسام قائلاً: "شويّة كواليس على شويّة ضرب على شويّة محاولة لعب سلّة فاشلة على شويّة قلوب لسارة".

يذكر أن مسلسل "العميل" من بطولة الممثلين أيمن زيدان، يارا صبري، سامر إسماعيل، فادي صبيح، رشا بلال، أيمن رضا، والممثلين اللبنانيين عبدو شاهين، وسام فارس، طلال الجردي، هند باز وميا سعيد.

وتدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام اللذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية، بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءاً من نفس العصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر وسام فارس يشارك الجمهور كواليس "العميل".. وهكذا ظهر فريق العمل يلعبون كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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