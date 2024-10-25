ياسمينا زيتون تتجول في شوارع بيروت بإطلالة كاجوال مميزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها بأحد الشوارع في بيروت.

وقد اختارت ياسمينا زيتون إطلالة كاجوال مميزة للغاية، وإرتدت سروال طويل وواسع باللونين الأبيض والأزرق مقلم، مع قميص كروب باللون الأبيض، وفوقه سترة من الجينز واسعة، ونسقت معها حذاء صيفي باللون الأبيض أيضاً وحقيبة يد باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت ياسمينا طبيعية للغاية، حيث تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج يومي خفيف للغاية، مع نظارات شمسية باللون الأسود.

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