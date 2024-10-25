شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر: داعم للقضية الفلسطينية تحت أى ظرف لأن ده الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم عصام عمر، يدعم القضية الفلسطينية يوميا عبر حسابه على إنستجرام نشر ما يحدث في فلسطين من انتهاكات، وارتدى عصام عمر دبوس عليه علم فلسطين، على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص الأول لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولى.

كما دعم عصام عمر، المقاومة وفلسطين بعد تسلمه جائزة أفضل ممثل دراما عن مسلسل مسار إجبارى، قائلا: "أحب في أي مكان أن أقول فيه تعيش فلسطين، وتعيش المقاومة ".

وقال عصام عمر، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، " دعم القضية الفلسطينية ده الطبيعى لأن المفروض أى فنان يبقى له دور فى شئ مأساوى زى ده وهفضل أدعمهم تحت أى ظرف ويحيى المقاومة وتحيى فلسطين وربنا يحمى بلدنا".

و فاز النجم عصام عمر بجائزة أفضل ممثل دراما عن مسلسل مسار إجبارى بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"

ومسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.