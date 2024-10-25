شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة قبل انطلاق دورته الأولى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

يقيم مسرح نهاد صليحة الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الفنان أشرف زكي، في شهر فبراير القادم، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وذلك على مسارح وساحات وقاعات أكاديمية الفنون.

وجاءت شروط المشاركة في المهرجان كالتالي: أولاً عروض فضاء مسرح العلبة الايطالية ألا تزيد مدة العرض عن 75 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة، ويسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية، أما فضاءات المسرح غير التقليدية فشروطها ألا تزيد مدة العرض عن 50 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة، ويسمح بجميع الأفكار للنصوص المحلية والعالمية، ولابد أن تتناسب العروض المقدمة مع فكرة الفضاء غير التقليدى وأن تكون هناك علاقة تشكيلية بين الممثل وفضاء العرض والجمهور تتناسب مع فكرة الفضاء غير التقليدى، وتحدد الفرق المتقدمة للمهرجان نوع الفضاء المراد لتنفيذ العرض من الفضاءات التالية: اما الساحات المفتوحة، أو المغلقة، أوالشوارع الداخلية بالأكاديمية، أوالقاعات المربعة أو المستطيلة، أو الحدائق أو الملاعب.

ويسمح لجميع الفرق المسرحية التابعة للجهات الحكومية والخاصة والجامعية والمستقلة التقديم للمشاركة فى المهرجان، والعروض المتقدمة من انتاج الأعوام 2023 و2024 و2025، ولابد أن يكون قد تم عرض المسرحية للجمهور، ولابد أن تكون النصوص مرقبة، ورخصة الرقابة سارية زمنياً مع زمن المهرجان،ويتم اختيار عروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة ويعتبر طلب المشاركة لاغياً فى حالة عدم وجود فيديو العرض كاملا، وسيكون آخر موعد لتلقى الطلبات 30 ديسمبر2024.