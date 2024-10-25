شكرا لقرائتكم خبر عن 192 مليون دولار عالميا لفيلم Joker: Folie à Deux منذ 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux إلى 192مليونًا و205 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و18دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 56 مليونًا و605 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و135 مليونًا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وكان قد توقع المراقبين أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسلة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم "Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وعرض في دور السينما في 4 أكتوبر الماضى ، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "