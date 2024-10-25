شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عروض مسرحية تشارك بمهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بالدورة العاشرة من مهرجان الحرية المسرحية دورة "صانع النجوم خالد جلال"، والذي يرأسه الفنان محمد شحاته ومؤسسه الفنان محمد مرسي، 9 عروض مسرحية ويقام في الفترة من 1 وحتى 8 نوفمبر القادم، على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية

وهي العرض المسرحي" فريق الكابتن يحيي الناشد الله يرحمه" إخراج أحمد سمير، والعرض المسرحي" الكلب النائم" إخراج أحمد أشرف، والعرض المسرحي" إنتحار مؤقت" إخراج محمد بهجت، والعرض المسرحي " الرجل المبتسم" إخراج عمرو خميس، والعرض المسرحي" حيث لا يراني أحد" إخراج محمود صلاح، والعرض المسرحي" السيد جورج فليبو الذي ترفع له القبعات فيأكلها" إخراج مصطفي عامر، والعرض المسرحي" إستدعاء ولي أمر" إخراج أحمد علاء علي، والعرض المسرحي" رحلة حنظلة" إخراج مروان محمود، والعرض المسرحي" كاسبر" إخراج أشرف علي.

يذكر أن أعضاء لجنة مشاهدة العروض المسرحية هم الفنان السعيد قابيل، الفنان خالد رأفت، الدكتور محمد حسني، الدكتور أحمد بركات، الفنان ميسرة صلاح الدين، مدير المهرجان أحمد السعيد، رئيس المهرجان الفنان محمد شحاته، ومؤسس المهرجان الفنان محمد مرسي.