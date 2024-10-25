شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من سلسلة The Lincoln Lawyer يحصل على تقييم العلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموسم الثالث من سلسلة The Lincoln Lawyer على تقييم وصل إلى 100% من قبل النقاد العالميين على موقع Rotten Tomatoes، بعد طرحه يوم 17 أكتوبر المقبل.

وتكون الموسم الثالث من سلسلة The Lincoln Lawyer من 10 حلقات طرحت دفعة واحدة على منصة نتفليكس وكان قد تم طرح الموسم الثاني من مسلسل المحاماة The Lincoln Lawyer على جزأين، في 6 يوليو من العام الماضى 2023 و3 أغسطس من نفس العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استنادا على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، ويخوض هالر محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.