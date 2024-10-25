شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يعلن التعاقد مع متسابقي برنامج "كاستنج" للمشاركة في أعمال درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سعيد للغاية ببرنامج "كاستنج"، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الناس، من أكثر الأمور التي تسعده.

وأضاف خلال مشاركته ببرنامج "كاستنج" الذي يذاع على قناة "dmc" في حديث موجه للمتسابقين: "إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم".

وتابع: "حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا".