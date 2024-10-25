"رشاقة إلهام وفستان نيللي وموقف محرج لجميلة".. ماذا حدث في حفل افتتاح الجونة السينمائي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، والذي يقام بمدينة الجونة وسط نخبة من أبرز وألمع صناع السينما.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة أمنية خليل، الفنان محمود حميدة، الفنانة جميلة عوض، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نيللي كريم، الفنانة منة شلبي، الفنانة رانيا يوسف، الإعلامية إنجي علي، الفنانة تارا عماد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مايان السيد، الفنان كريم قاسم، الفنانة كارولين عزمي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة لبلبة، الفنانة أسماء جلال، الفنان صدقي صخر، الفنان محمد الشرنوبي، المطربة هنا يسري، الفنانة بسمة، الفنانة بسنت شوقي، الفنان محمد فراج، الفنانة داليا شوقي، المخرج طارق العريان، الفنان تامر هجرس، الفنانة مي سليم، مدير التصوير محمود شاهين، الفنانة نجلاء بدر وآخرون.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز ما حدث في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي:

إلهام شاهين

خطفت الفنانة إلهام شاهين، الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لفعاليات حفل الافتتاح، حيث ظهرت بفستان أسود أنيق أظهر رشاقتها، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية.

نيللي كريم

حضرت الفنانة نيللي كريم، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت وهي ترتدي فستان باللون الوردي مغطى بالريش وجرئ، وذلك في ظهورها الأول منذ انفصالها عن هشام عاشور بمناسبة فنية.

جميلة عوض

تعرضت الفنانة جميلة عوض، لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الجونة بسبب الفستان الذي ارتدته، وحاولت جميلة ضبط ظهورها على السجادة الحمراء لكن فستانها الطويل جعلها تواجه صعوبة في ذلك، وداعبت جميلة عدسات الكاميرات، وقالت: "حسوا بيا متنزلوش حاجة غلط".

إيناس الدغيدي

حضرت المخرجة إيناس الدغيدي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ويعد ظهورها الأول بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية، وظهرت إيناس وهي ترتدي فستان أزرق أنيق اكتافه مصممة من الريش.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأضواء فور وصولها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت كارولين بفستان جرئ خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

إنجي علي

ظهرت الإعلامية إنجي علي، بإطلالة جريئة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث حضرت على السجادة الحمراء وهي مرتدية فستان مكشوف البطن وعاري الأكتاف.

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