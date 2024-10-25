"120 صورة" ترصد مراسم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

انطلق مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

وشهد حفل الافتتاح، أجواء مليئة بالسعادة والفرحة بين الحضور، وحرص نجوم المهرجان على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لهذه المناسبة.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، والمخرج طارق العريان، والفنانة أروى جودة وإنجي المقدم ونسرين طافش ونيللي كريم وأسماء جلال ومايان السيد وجميلة عوض ومريم الخشت.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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