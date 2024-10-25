جريئة وساحرة ومتنوعة.. 100 صورة لإطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تنوعت إطلالات نجمات ونجوم الفن خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وفي هذا الصدد نستعرض لكم مجمع لينكات حفل أول أيام الجونة السينمائي.

فتحي عبد الوهاب بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الأزرق يليق بها.. يسرا تتألق بإطلالة ساحرة في افتتاح الجونة السينمائي

الأسود يليق بها.. مايان السيد تتألق بإطلالتها في افتتاح الجونة السينمائي

كريم قاسم بإطلالة جذابة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تتألق في افتتاح الجونة السينمائي

20 صورة لأجرأ إطلالات نجمات الفن في مهرجان الجونة

بإطلالة ساحرة.. طارق العريان وزوجته يتألقان في افتتاح مهرجان الجونة"

بدلة "بينك".. شيكو يتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

لايقين على بعض.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

بالريش البينك.. نيلي كريم تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة في افتتاح "الجونة السينمائي"

بإطلالة أنيقة.. جميلة عوض تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح "الجونة السينمائي"

بإطلالة جريئة.. أسماء جلال تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يبرز رشاقتها.. منة شلبي تتألق بفستان أميرات في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بدون بطانة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بفستان جريء في مهرجان الجونة

لبلبة تتألق بفستان مطرز في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مكشوفة وجريئة.. 30 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق في مهرجان الجونة

إيناس الدغيدي تتألق بفستان "بيبي بلو" في مهرجان الجونة السينمائي

بفستان جريء وغطاء شعر.. سينتيا خليفة تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يسرا اللوزي.. تتألق بإطلالة تخطف الأنظار في مهرجان الجونة (صور)

بقصة "الكب".. داليا البحيري تخطف الأنظار بفستان ساحر في مهرجان الجونة (صور)

شاهد أبرز الإطلالات اللامعة تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بفستان جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

جريئة وساحرة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تثير الجدل في افتتاح الجونة السينمائي

بمجوهرات ماسية.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة راقية في مهرجان الجونة

بالأحمر الناري … درة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بنظارة سوداء.. يوسف الشريف يخطف الأنظار في مهرجان الجونة

أشرف عبد الباقي وابنته يتألقان بالأبيض والأسود في افتتاح مهرجان الجونة

أمينة خليل تتألق بقصة غريبة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة

لبلبة تتألق بفستان مطرز في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

هند صبري تتألق بفستان "كب" في مهرجان الجونة السينمائي

ببدلة سوداء.. محمود حميدة يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

بفستان أبيض لامع.. أروى جودة كالعروس على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة

أبرز 10 إطلالات لنجمات الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نجلاء بدر بفستان "قصة السمكة" في افتتاح مهرجان الجونة

بشرى تتألق بفستان لامع يبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان الجونة

فستان لامع بشراشيب.. بسمة تتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نسرين طافش تتألق بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ميس حمدان تتألق بفستان يبرز رشاقتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي "صور"

مي سليم بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة

بفستان جذاب.. إنجي علاء تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

بوسي شلبي بفستان جريء يبرز أناقتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بإطلالة سوداء.. محمود شاهين رفقة زوجته في مهرجان الجونة

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