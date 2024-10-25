حلا شيحة بدون مكياج و"سيلفي" أسماء أبو اليزيد.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"

أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها، صورة "سيلفي"، من أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام".

دنيا سمير غانم

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب وخفة دم فظيعة ما شاء الله".

زينة

ظهرت الفنانة زينة، بإطلالة أنيقة وارتدت فستان باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أي شي لا يرتاح له قلبك لا تثق به أبدا ، فالقلب أبصر من العين".

ريهام الشنواني

شاركت الفنانة ريهام الشنواني، متابعيها، صورة جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "المخفي"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، داخل سيارتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباحنا أبيض وأسود".

أحلام الشامسي

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكة، وعلقت: "مساء الخير وحشتوني على فكرة".

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

نداء شرارة

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأخضر.