شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يقدم التحية لأرواح الراحلين فى 2024 أبرزهم المنتجون الأربعة وصلاح السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

قدم مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح دورته السابعة، التحية لأرواح أبرز الراحلين في 2024، وهم المنتجين الأربعة حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحى، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع هذا العام، إضافة إلى الفنانين الراحلين صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجميل برسوم، وأحمد فرحات وضياء جاويش والملحن حلمي بكر وناهد رشدي.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح حسام شوقى



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح صلاح السعدني



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح تامر فتحى



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح أبرز الراحلين أبرزهم ناهد رشدى



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح أبرز الراحلين أبرزهم شيرين سيف النصر



مهرجان الجونة يقدم التحية لروح حلمى بكر