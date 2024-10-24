شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أصل الحكاية" يروى تاريخ السينما المصرية فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

عرض مهرجان الجونة السينمائى فى حفل افتتاح دورته السابعة الفيلم القصير "أصل الحكاية"، والذى يحكى تاريخ السينما المصرية، مع تقديم محاكاة لأشهر مشاهد السينما المصرية، حيث تم عرض العديد من المشاهد الشهيرة قى السينما مع رواية جد لابنه عن أهمية وتاريخ السينما.

مهرجان الجونة

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان