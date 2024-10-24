شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي ونوران أبو طالب وهنا يسرى يقدمون ميدلى لأشهر أغانى الأفلام بافتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذى يقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، تقديم النجوم الشباب محمد الشرنوبي، ونوران أبو طالب، وهنا يسري، "ميدلي" لأشهر أغاني أفلام السينما المصرية عبر تاريخها من ألحان ماهر الملاخ.

وضم المديلي أغنيات، "برضاك" و"تمر حنة" و"طير بينا يا قلبي" و"احنا التلاتة" ، "والله ولعب الهوى"، و"الكيمي كا"، "مسمعتش يا غايب"، و"قالك إيه"، و"كابوريا"، و"بس انت تغني" و"ولا بنخاف" و"أصحاب أنا وأنت ولا؟"، و"النور مكانه في القلوب"، و"هي إيه الحياة" و"يالي نسيت الغرام"، و"علي صوتك"، و"ده مكانا في حتة تانية" و"عيش".

وتحدث المهندس نجيب ساويرس عن حبه للسينما، وذلك خلال كلمته بافتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، وأن ذلك كان سببا وراء هذا المهرجان، مشيراً إلى أنه لم يجتمع مع شقيقه سميح في أى مشروع كأخوة حتى جاء مهرجان الجونة وجمعهما أخيراّ، لافتا إلى أن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" له دور كبير حاليا، خاصة في ظل أن الإنسانية تعانى فى لبنان وفى غزة وأوكرانيا.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان



محمد الشرنوبي