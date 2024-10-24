شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: حلمت بإنشاء مدينة تقام عليها مهرجانات وتحقق ذلك فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المخرجة إيناس الدغيدي النجم محمود حميدة، المُكرم في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذى يقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وقالت: "يشرفي أن أقدم نجما من طراز خاص له مكانة كبيرة عندي، مختلف متلون يحمل بداخله شخصية فنان كبير، هو ممثل ومنتج وكوّن مدرسة تمثيل صنعت أجيالا جديدة من الفنانين".

وعرض المهرجان مقطع فيديو لأبرز مشاهد محمود حميدة خلال أفلامه السينمائية، وذلك قبل منحه جائزة الإنجاز الإبداعى، وقال حميدة خلال كلمته: "بشكر السينمائية كبيرة القدر إيناس الدغيدى على كلمتها عنى، لأنها أعادته لمدة من الزمن فأنا عملت معها أكثر من فيلم، وأتذكر إزاى كنا متفاهمين رغم وجود خلافات وخناقات، وأشكر كل إخوانى اللي حضروا سواء النجوم الكبار أو الأجيال الأصغر".

وكشف محمود حميدة عن حلم كان يتمنى تحقيقه ولم يستطع، موضحاً: "كان عندي حلم معرفتش أحققه، كنت عاوز أعمل مدينة يقام عليها مهرجانات، وليست بالضرورة سينمائية، ولكن أى مهرجانات بغرض انتعاش الاقتصاد، والحلم حققه المهندسين نجيب وساميح ساويرس، ولذلك عندما سمعت أن المهرجان هيتعمل فى الجونة سعادتي كانت مضاعفة، وإني أتكرم النهاردة من المهرجان اللي كان نفسى أعمله دى حاجة كبيرة أوى ليا".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.