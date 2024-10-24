شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور "الدحيح" يقدم اسكتش كوميدى بافتتاح مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وبعدها قدم الحفل أحمد الغندور الشهير بـ"الدحيح"، اسكتش كوميدي على خشبة مسرح حفل الافتتاح، وذلك وسط حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان