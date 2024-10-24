شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يكرم الفائزين بمسابقة الموسيقى والغناء فى ختام الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على حضور حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وقام خلال الحفل بتكريم الفائزين بمسابقات الموسيقى والغناء المختلفة المصاحبة لهذه الدورة من المهرجان.

وتضم تلك المنافسات: مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال، مسابقة عبده داغر للإرتجال فى العزف على آلات التخت العربى، مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالى.

ومن المقرر أن تحيي النجمة مي فاروق الليلة حفل ختام المهرجان بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى، وتتغنى خلاله بمختارات من أهم أعمال الطرب.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.