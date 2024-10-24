شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة موسيقية لعزف أشهر الألحان فى ختام مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر (الكمان)، والفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي، خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وسط تفاعل الحاضرين.

ومن المقرر أن تحيى النجمة مي فاروق الليلة حفل ختام المهرجان بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى، وتتغنى خلاله بمختارات من أهم أعمال الطرب.

وعلى مدار 14 يوما قدم المهرجان منذ انطلاقه الجمعة 11 أكتوبر، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية، التي اتخذت من الطرب الأصيل عنوانا لها، وكان أبطال لياليها: "مدحت صالح، هاني شاكر، تامر عاشور، نادية مصطفى، نسمة محجوب، عمر خيرت، مرو ة ناجي، عزيز مرقة، فؤاد زبادي، عبير نعمة، محمد محسن، ريهام عبد الحكيم، وغيرهم".



وصلة موسيقية لعزف أشهر الألحان في ختام الموسيقى العربية