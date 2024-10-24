شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ونصفهم الحلو على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب بهاء نبيل - محمد زكريا - تصوير حسن محمدالخميس، 24 أكتوبر 2024 09:07 م
حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، بصحبة نصفهم الحلو، حيث حضر كل من هاني رمزي وزوجته، أشرف زكي وزوجته روجينا، آسر ياسين وزوجته، مريم الخشت وزوجها، ثراء جبيل وزوجها، أحمد مراد وزوجته، أحمد داود وزوحته علا رشدي، حسين فهمي وزوجته، محمد فراج وبسنت شوقي، بشري وزوجها.
ويعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" كفيلم افتتاح الدورة، وهو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، مدته 14 دقيقة، يتابع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.
ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.
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