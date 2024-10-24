نيللي كريم بعد طلاقها والظهور الأول لمريم الخشت وبشرى بعد شائعة انفصالها.. أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكان من أبرز الحضور مريم الخشت وزوجها أحمد أباظة، وبشرى وزوجها خالد حميدة، وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ونستعرض أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة عام 2024

الظهور الأول لمريم الخشت وزوجها

خطفت الفنانة مريم الخشت الأنظار رفقة زوجها أحمد أباظة، في أول ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي، بعد حفل الزفاف.

واحتفلت مريم الخشت 10 أكتوبر الماضي بحفل زفافها على أحمد أباظة، في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهور نيللي كريم بعد الإنفصال

خطفت النجمة نيللي كريم، الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء، للمشاركة في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ويعد ظهور نيللي كريم هو الأول بدون زوجها السابق هشام عاشور منذ الانفصال في 31 مايو الماضي.

ظهور بشرى بعد شائعة طلاقها

ظهرت الفنانة بشرى بصحبة زوجها خالد حميدة بعد انتشار شائعة انفصالهما الأيام الماضية، وذلك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

الفنانة بشري، ردت على جميع الأخبار المتداولة، حول طلاقها من زوجها خالد حميدة، بعد أيام قليلة من زواجها، في لقائها ببرنامج "Et بالعربي"، وأكدت: وجودنا مع بعض أنا وخالد أكبر رد على الشائعات اللي بتتقال، وبقول للناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها".

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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