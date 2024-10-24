محمود حميدة: سعادتي بتكريمي في "الجونة السينمائي" مضاعفة.. وهذا الحلم لم أحققه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

عبر النجم محمود حميدة عن سعادته بالحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، وقيام المخرجة إيناس الدغيدي بتسليمه التكريم.

وقال حميدة في كلمته: "لازم أشكر السينمائية كبيرة القدر إيناس الدغيدي، أحسست أن كلمتها صادرة من القلب، وأعادتني مدة من الزمن، تعاوننا مع بعض طبعا، وكل همنا وقتها كان في الشغل، وساعات لا نركز كيف يرانا الآخرين الذين معنا في نفس العمل، اليوم مع كلمتها، وضحت لي كيف كنا متفاهمين، رغم أحيانا وقوع خلافات، لكن صاف يا لبن دائما".

وتابع "ويجب أن أشكر من حضروا اليوم، أذكر نونيا -قاصدا لبلبة-، يسرا، إلهام شاهين، ويجب أن أذكر أن حسين فهمي موجود، وأشكر كل النجوم الذين شرفوني بالحضور من الجيل الذي جاء بعدنا".

وأشار إلى أن سعادته اليوم مضاعفة، موضحا السبب "اليوم سعادتي مضاعفة بشكل كبير، لأن هناك شيء شخصي يجب أن أقوله اليوم، كان عندي حلم كبير لم أتمكن من تحقيقه، وهو إقامة مدينة يقام عليها مهرجان ليس فقط سينمائيا، ولكن في مرسى علم، هذا الحلم حققه نجيب وسميح ساويرس في الجونة، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح".

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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