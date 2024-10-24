ماذا قالت إيناس الدغيدي عن محمود حميدة قبل تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير - علاء أحمد:

صعدت المخرجة إيناس الدغيدي، إلى مسرح حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، لتقدم فقرة تكريم النجم الكبير محمود حميدة، ومنحه جائزو الإنجاز الإبداعي.

وقالت إيناس في كلمتها "شرفتونا في مهرجان الجونة، شرفتوا مصر كلها. يشرفني أقدم نجم من طراز خاص عزيز قوي على قلوبنا، مبدع وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات".

وتابعت "هو نجم ساطع في مجال الفن، مختلف ومتلون صادق، يحمل بداخله شخصية فنان كبير وقلب طفل صغير".

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.