أمينة خليل ونيللي كريم ومنة شلبي.. إطلالات غريبة لنجمات الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

وظهر العديد منهن ترتدين إطلالات غريبة منهم الفنانة أمينة خليل التي ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان باللون البيج، إلى جانب الفنانة منة شلبي التي ظهرت بألوان غير متناسقة بين الأسود والبنفسجي، والفنانة نيللي كريم التي ظهرت بفستان باللون الوردي واكتافه من الريش.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نجلاء بدر، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة هذا العام عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافته في حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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