نجيب وسميح ساويرس يلقيان كلمة مشتركة بافتتاح "الجونة السينمائي 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

صعد المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس مؤسسا مهرجان الجونة السينمائي، إلى مسرح حفل افتتاح الدورة السابعة وألقيا كلمة مشتركة.

وأكد سميح أنه فضّل ذلك حتى لا يطيل على الحضور، مشيرا إلى أن كلمته انتهت بهذه الجملة، ليعلق نجيب أنه لم يتعاون من قبل في أي عمل مع شقيقه حتى جاء هذا المهرجان وجمعهما، ومازحه قائلا للجمهور إنه أحب السينما قبل منه، ثم أحبها سميح.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

